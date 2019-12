Lamkel Zé op weg naar zijn galamatch in Kameroen, speciale shirts liggen klaar

Het is weer zover: Didier Lamkel Zé (23) zet maandagavond voet in Kameroen. En daar kijken vooral de voetballers uit Bertoua en omstreken naar uit.

In die stad, in het oosten van het land, waar hij tussen zijn vijfde en twaalfde woonde, organiseert de Antwerp-aanvaller met oudjaar opnieuw zijn eigen galamatch. Sinds enkele jaren is dat traditie, ook tijdens de zomervakantie. Twee selecties van 23 spelers nemen het straks tegen elkaar op, met in Equipe A Lamkel Zé zelf en zijn broer Boris (23), en in Equipe B onder anderen broer Yannick (27), die in de Kameroense eerste klasse voetbalt. De speciale shirtjes – editie 2019, met op de borst ‘Merci Lamkel Zé’ – liggen ook klaar voor de liefdadigheidsmatch.

Over liefdadigheid gesproken: je kan ook nog altijd bieden op een ‘matchworn’ Antwerp-shirt van Lamkel Zé, ten voordele van Younited Belgium. De prijs ligt wel al op 1.001 euro, want het staat in de top 3 van populairste truitjes. De actie van de Pro League loopt nog tot maandagavond 21.00 uur. (klik hier om op de shirts te bieden)