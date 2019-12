Politie onderschept container met 855 kilo coke in Suriname. Bestemming: Zeebrugge

Speurders hebben vorige vrijdag een container met 855 kilo cocaïne ontdekt in Suriname. Dat bevestigt Bob Van Den Berghe, de directeur van het Container Control Programme van de VN: het UNODC. Opvallend: de bestemming van die container was Zeebrugge, en niet Antwerpen.

De partij coke werd ontdekt in een container op de site van de haven van Jules Sedney in Suriname. De drugs waren verborgen boven de container, in een vals plafond. De ontdekking werd gedaan door de Narcotic Drugs Brigade, in samenwerking met de Jules Sedney Port Control Unit, de “Narcotic Intelligence Unit” en de hondenbrigade. Het onderzoek naar de zaak leidde de politie naar een zekere Marlon T., 25, die werd gearresteerd.

LEES OOK: Eén op de drie lijntjes coke wereldwijd passeert via Antwerpse haven: “Het is een strijd die we onmogelijk kunnen winnen” (+)