Theaterstuk wordt een écht sprookje: Aladdin vraagt Jasmine ten huwelijk voor volle zaal

De theatervoorstelling van ‘Aladdin’ in het Engelse Leicester werd voor Natasha Lamb eentje om nooit meer te vergeten. De actrice, die Jasmine vertolkt in de show, kreeg op het einde van de voorstelling een huwelijksaanzoek van Aladdin, die door haar vriend Matthew Pomeroy wordt gespeeld. Een hartverwarmend moment waarop ze meteen haar jawoord gaf. Een groot applaus van het publiek volgde onmiddellijk.

Pomeroy en Lamb vormen al vier jaar een koppel. “Je hebt mijn leven veranderd”, vertelde de acteur op het podium voor hij zijn knieval maakte. “Ik hou van je met heel mijn hart. En als je wilt, zou ik mijn hele leven met jou willen delen.” Lamb aarzelde geen moment om op zijn aanzoek in te gaan, die ook werd bijgewoond door haar ouders in het publiek.

“Ik was een pak nerveuzer dan voor andere shows”, gaf de 30-jarige achteraf toe. “Ik wist niet waar ik mijn ring kon verstoppen na mijn laatste kostuumwissel, aangezien die geen zakken heeft.” Uiteindelijk is zijn aanzoek toch helemaal volgens plan verlopen. “Ik spendeer mijn leven op het podium, het is de plaats waar ik gelukkig ben. Hier mijn vriendin ten huwelijk vragen, klopte dan ook perfect.

