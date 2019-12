Trainer barst in tranen uit na winnen van titel: belofte aan overleden zoontje komt eindelijk uit

Monterrey heeft voor het eerst sinds 2010 de Mexicaanse voetbaltitel veroverd. Wat tot grote emoties leidde bij trainer Antonio Mohamed.

CONCACAF Champions League-winnaar Monterrey maakte het Liverpool onlangs nog knap lastig op het WK voor clubs en had de heenwedstrijd met 2-1 gewonnen. Tegenstander Club America, waar Guillermo Ochoa (ex-Standard) speelt, won echter de terugwedstrijd met dezelfde cijfers en dus moesten er (na verlengingen zonder goals) strafschoppen genomen worden.

Voormalig Tottenham-aanvaller Vincent Janssen benutte een van de penalty’s voor Monterrey, terwijl gewezen Club Brugge-spits Nicolas Castillo een van de twee missers was bij Club America waardoor Monterrey uiteindelijk met 4-2 de vijfde titel uit de clubgeschiedenis pakte.

Er barstte een groots feest los in Monterrey. Ten huize van trainer Antonio Mohamed werd het echter eerst even stil. Voor de 49-jarige Argentijn was het zijn derde triomf in Mexico na titels met Tijuana (2012) en Club America (2014), maar zijn eerste met Monterrey was een speciale. Daarmee kwam hij namelijk een belofte na aan zijn zoontje Farid. Die overleed op 9-jarige leeftijd bij een auto-ongeluk in Duitsland tijdens het WK voetbal in 2006, waar hij was met zijn vader.

Farid was een grote fan van Monterrey en dus had Antonio beloofd dat hij ooit kampioen zou spelen met de ‘Rayados’. Dat lukte niet in zijn eerste periode bij de club tussen 2015 en 2018, maar nu dus wel. Mohamed barstte na het laatste fluitsignaal in tranen uit de op bank, met Farid in gedachten. Voor de ex-speler van onder andere Boca Juniors een moment om nooit te vergeten...

Foto: AP