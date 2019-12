Nieuwe bonobobaby in Planckendael

Dierentuin Planckendael heeft er een nieuwe bewoner bij. Eén van de bonobo’s, Djanoa, is er bevallen van een klein aapje. Voor de mama is het al de vierde telg in de familie.

Het geslacht van het beestje is voorlopig nog niet bekend. Het blijft ook nog even wachten op de naam. Eens het geslacht bekend zullen de verzorgers drie namen uitzoeken, beginnend met de letter U en in de Afrikaanse taal Lingala, en die vervolgens voorleggen op Facebook. De volgers zullen via de pagina van Zoo Planckendael dan kunnen stemmen op hun favoriet.

“De dag voor de bevalling hadden we al een vermoeden dat er die nacht of de volgende ochtend iets stond te gebeuren”, zegt verzorger Ineke. “Toen we ’s ochtends aankwamen zagen we dat Djanoa haar kleintje tegen haar buik hield. Tijdens de ochtendroutine kwam ze ons fier haar jongste spruit tonen. Moeder en jong stellen het allebei heel goed.”

Wie de papa is, is ook nog onduidelijk. Mogelijk is het Zamba, of Vifijo. Een haarstaal van de baby wordt binnenkort onderzocht in het labo.

Deze zomer opende pas een nieuw bonoboverblijf. Op dit moment zijn er 7 vrouwtjes, 6 mannetjes en het kleintje.