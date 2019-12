Het kerstrapport van Club Brugge: met de complimenten van Real Madrid en PSG

En of het mooie feestdagen zijn voor Club Brugge: alle objectieven voor Nieuwjaar werden gehaald of dik overtroffen. In de competitie is het ongenaakbaar, in Europa speelt het straks twee keer tegen Manchester United na een knappe campagne. De eerste dubbel sinds 1996 was nooit dichter. Het kerstrapport is er dan ook naar.