Man verjaagt tijger per ongeluk richting nichtje, die levend verscheurd wordt

Op het Indonesische eiland Sumatra is een vreselijk ongeval gebeurd met een tijger. Een vrouw van 30 werd er doodgebeten en verscheurd. Haar lichaam werd teruggevonden bij een badplaats in Muara Enim. Volgen lokale media was het haar oom die het beest wegjoeg, per ongeluk dus richting zijn nicht.

De Sumatraanse tijgers - een met uitsterven bedreigde soort - leven in een beschermd bos in de buurt van waar het ongeval gebeurd. Een man was er aan het werk in een koffieveld en kwam er in contact met zo’n tijger. Hij kon het dier van zich afschudden en wegjagen, helaas in de richting van zijn nicht.

Sinds november is dit al het vijfde dodelijke incident met dergelijke tijgers. Het is niet duidelijk of het telkens hetzelfde dier is dat de aanvallen uitvoert.