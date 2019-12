Man zit met wagen twee dagen vast op een van grootste open vlaktes ter wereld: “Besef dat het domme beslissing was”

De Canadees George Sukhanov heeft er een zeer bewogen avontuur door Nevada opzitten. Toen de man zich met zijn SUV waagde aan een rit door Black Rock Desert, raakte hij flink in de problemen. Door de modder kwam zijn voertuig muurvast te zitten en moest hij maar liefst twee dagen wachten op hulp.

Dat een reddingsactie zo lang op zich liet wachten, hoeft niet te verbazen. De woestijn in de Amerikaanse staat is met een oppervlakte van ruim 517 vierkante kilometer een van de grootste open vlaktes ter wereld. Zijn smartphone bleek van levensbelang. Via een bericht in een Facebook-groep riep hij om hulp en werd er een actie op poten gezet.

Vrijwilligers van verschillende groepen snelden hem te hulp. Zo reden onder meer leden van ‘Nevada 4x4 rescue’ en ‘775 Offroad & Recovery’ naar Sukhanov gereden om de nodige bijstand te verlenen. Het werd een huzarenstuk om hem te bereiken: het kostte hen in totaal zeven uur om bij de Canadees aan te komen. Aanvankelijk konden ze bovendien enkel de man zelf uit de modder verlossen. Zijn SUV werd pas enkele dagen later losgetrokken uit de smurrie.

Intussen beseft Sukhanov dat zijn rit door de woestijn geen goed idee was. “Ik zal me niet beledigd voelen wanneer anderen me zullen wijzen op mijn domme beslissing”, schreef hij nog bij zijn bericht. Het Bureau of Land Management, een agentschap van het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Zaken, gaf hem ook een waarschuwing. De Canadees reed met zijn wagen immers door een beschermd gebied.

