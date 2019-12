Onderzoek naar ontvoeringspoging jongetje (6) op Brusselse ijspiste

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar een mogelijke ontvoeringspoging die vorige week donderdag zou plaatsgevonden hebben op de ijspiste aan het De Brouckèreplein. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Het was de moeder van een zesjarige jongen die klacht indiende bij de Brusselse lokale politie. Volgens de vrouw hadden twee mannen geprobeerd haar zoontje te kidnappen terwijl hij aan het schaatsen was. De jongen zou tijdens het schaatsen bij de hand zijn genomen door een jongeman van ongeveer 20 jaar oud. Die man zou het kind hebben opgetild om hem over de reling door te geven aan iemand anders. Toen de 10-jarige zus van het jongetje luid begon te wenen en aan de mannen begon te trekken, viel het kind uiteindelijk op de grond en konden beide kinderen terug naar hun moeder schaatsen.

Het Brusselse parket heeft een vooronderzoek geopend, aldus parketwoordvoerder Denis Goeman.