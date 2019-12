Jesse (19) volgt begrafenis van ouders en zus in ziekenhuisbed via livestream: “Ik ga jullie elke dag van mijn leven missen”

Honderden mensen hebben tijdens een emotionele dienst in Sydney afscheid genomen van de drie mensen die om het leven zijn gekomen bij een vulkaanuitbarsting op White Island. Er was wel één opvallende afwezige: de 19-jarige Jesse moest de begrafenis van zijn ouders en zus vanuit zijn ziekenhuisbed volgen. Hij overleefde de ramp maar net.

Anthony Langford (51), zijn vrouw Kristine (46) en hun 17-jarige dochter Winona kwamen op 9 december om het leven tijdens een trektocht op White Island in Nieuw-Zeeland, toen de vulkaan op het eiland onverwacht losbarstte. Jesse Langford (19) overleefde de uitbarsting wel. Hij belandde in een coma en moest in het ziekenhuis vernemen dat zijn gezinsleden er niet meer waren.

Emotionele brief

De drie Langfords werden maandag begraven in hun thuisstad Sydney. Meer dan 700 mensen kwamen afscheid van hen nemen en zagen een emotionele dienst. Vooral toen een brief werd voorgelezen van Jesse, die nog met zware brandwonden in het ziekenhuis ligt en daar alles aan de zijde van zijn vriendin volgde via een livestream, liepen de ogen van veel aanwezigen vol.

“Anthony, Kristine en Winona waren geweldig voor hun nabije en verre familie”, werd voorgelezen. “Ze verdienen het om herinnerd te worden voor hun menselijke kwaliteiten dan om het feit dat ze door een vulkaanuitbarsting omgekomen zijn. Iedereen die hen kende, zal hen missen.”

Rechterhand

Met zijn vader Anthony verloor Jesse zijn rechterhand, zo zegt hij. “De persoon die me altijd steunde en wiens waarden ik deelde. Ik kan me mijn leven niet voorstellen zonder hem, maar ook niet zonder de rest van mijn gezin. Ik ben vastberaden om door te zetten, de pijn te verbijten en te herstellen.”

“De laatste weken hebben me geleerd dat je de kracht in jezelf moet vinden in harde tijden. Dan kan je de emotionele en fysieke pijn doorstaan”, schreef Jesse. “Zelfs wanneer het te veel lijkt, heb je nog altijd net dat tikkeltje meer in jezelf om door te gaan. Ik heb steun gevonden door te praten met geliefden over de pijn die ik gevoeld heb en door herinneringen op te halen. Fysiek heb ik constant pijn, maar ik ga elke dag vooruit en wil volledig herstellen.”

Blijvende impact

Hij haalde de loftrompet boven voor zijn ouders en zus. “Mama, jij was een vrouw die een inspirerend rolmodel voor mij was. Iedereen die door jou geraakt werd, zal de positieve impact kennen die jij veroorzaakte met je glimlach en levensvreugde. Mijn moeder is er altijd geweest tijdens de hoogtes en laagtes in mijn leven. Ik ga haar meer missen dan ik met woorden kan beschrijven.”

Zijn vader zal een blijvende impact hebben gehad op zijn leven, schreef Jesse nog. “Hij heeft me zoveel geleerd. Hij steunde me altijd met zijn empathie, het feit dat hij me niet veroordeelde maar geduldig bleef en zijn frisse kijk op zaken. We waren beste vrienden. Ik ga hem elke dag van mijn leven missen.”

Beste vriendin

Zijn zus verliezen noemde hij dan weer “het hardst om dragen”. “Zij was als een beste vriendin die al heel mijn leven aan mijn zijde stond. Het maakt het zoveel zwaarder dat ik geen afscheid heb kunnen nemen van haar omdat ze nog vermist is. Als beschermende oudere broer zou ik alles gedaan hebben voor Winona, het breekt mijn hart dat ik dat niet meer kan doen.”

“Ik hou van jullie en zal jullie voor de rest van mijn leven dichtbij mijn hart koesteren”, waren de laatste woorden van Jesse die voorgelezen werden op de dienst.

In totaal kwamen bij de vulkaanuitbarsting 47 mensen om het leven.