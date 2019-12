Politie opent onderzoek naar geweld op twee homomannen in Gent

Gent - In Gent zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee holebi-jongeren het slachtoffer geworden van geweld door drie daders. “Pijnlijker dan de fysieke letsels die we opliepen, is het besef dat ons bestaan door sommigen wordt afgekeurd en afgestraft”, schrijft een van de slachtoffers op Facebook. De Gentse lokale politie voert een onderzoek naar de feiten.

De feiten gebeurden rond 3 uur aan de Sint-Baafskathedraal in het centrum van Gent, zegt het slachtoffer. De twee jongens waren op weg naar huis na een avondje stappen. Ze verklaarden dat ze aangevallen werden door drie mannen. Ze kregen klappen in het aangezicht en liepen zware verwondingen op. Een van hen hield een neusbreuk over aan de feiten. De daders zijn voorlopig spoorloos.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen werd nog niet in kennis gesteld van de feiten. De lokale politie voert een onderzoek en gaat na of er camerabeelden zijn van het incident.

Het slachtoffer meldt dat hij en zijn vriend na de feiten naar het AZ Sint-Lucas in Gent gebracht werden, waar er verschillende verwondingen vastgesteld werden. “Hij: neusfractuur, stuk van snijtand van de onderkaak rechts, snijwonde in de lip, kneuzingen diffuus in het gelaat. Ik: contusies en hematomen ter hoogte van het gelaat”, schrijft de man op Facebook.

“Gent, de meest open-minded stad van Vlaanderen. Een links bastion waar iedereen zichzelf mag zijn. Dachten we. Tot we in elkaar geslagen werden omdat we onszelf wouden zijn. Het hebben van een identiteit en die ten volle uiten, zou geen strijd mogen zijn”, stelt het slachtoffer. “Discriminatie, racisme, homofobie, transfobie en agressie tegenover minderheidsgroepen in het algemeen worden tijdens deze periode bedekt met wat oppervlakkige kerstgezelligheid, etentjes met de familie en het uitdelen van cadeautjes. Terwijl de kalkoen aangesneden wordt, vangen wij klappen die langer blijven nazinderen dan de blauwe plekken die ze achterlaten. Wij zijn gewoon jonge mensen die proberen te bestaan.”

De politie vermoedt een geval van gaybashing. “Het onderzoek loopt. De daders zijn na de feiten weggelopen richting het Zuid. Ze zijn voorlopig niet aangetroffen en we proberen hen te vinden”, zegt de lokale politie. Politie en parket hebben voorlopig nog geen verdere informatie over de feiten.