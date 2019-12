Het kerstrapport van Zulte Waregem: Berahino en Larin maken het mooie weer

Na twee grijze seizoenen is Zulte Waregem bezig aan een kleurrijke voetbaljaargang. Essevee is in de running voor Play-off 1 en staat in de halve finales van de Beker van België. Het is ooit anders geweest aan de Gaverbeek. Saido Berahino en Cyle Larin maken het mooie weer. Na Nieuwjaar moeten zij proberen om ‘de Boeren’ in de top zes te houden.