Het kerstrapport van Cercle Brugge: de vraagtekens blijven

Al maanden geeft niemand nog één cent om de overlevingskansen van Cercle in 1A. Terecht, wie ook maar één blik op de cijfers werpt, beseft de ernst van de toestand. Bij Cercle mogen ze zich gelukkig prijzen dat Waasland-Beveren er niet veel beter aan toe is. De kloof bedraagt nu wel zes punten, maar er is er nog altijd hoop.