Bekijk hier het kerstrapport van uw favoriete club: zware buis voor Anderlecht, Club Brugge en KV Mechelen zijn primussen van de klas

De winterstop is aangebroken, alle eersteklassers kunnen even op adem komen en herbronnen. Voor de ene ploeg is dat al wat meer nodig dan de andere. Daarom speelden we even voor leerkracht en stelden we voor 13 van de 16 eersteklassers (Charleroi, Eupen en Moeskroen slaan de winterexamens even over, nvdr.) een streng maar rechtvaardig kerstrapport op. Club Brugge en promovendus KV Mechelen zijn de primussen van de klas, Anderlecht en Waasland-Beveren stevenen af op een tweede zit.