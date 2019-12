Video’s die u gezien moet hebben: veldrijder maakt zich onsterfelijk, save van Luis Suarez en handshake van vijf miljoen

Het mag dan het einde van 2019 zijn, er gebeurde afgelopen weekend weer heel wat in de sportwereld. Wij selecteerden drie video’s van de voorbije dagen die u absoluut moet gezien hebben.

Viva Espana

Allereerst naar de cross. De Spanjaard Mario Junquera San Millan maakte zich vrijdag in Loenhout onsterfelijk door op een bepaald moment zijn fiets in de lucht te steken. De reden? Een groep Vlaamse fans die hem bij elke passage luidruchtig aanmoedigde. San Millan werd uiteindelijk 35ste in de Azencross, zondag in Diegem eindigde hij al 34ste.

Stephen en Riley

Naar de NBA dan. Stephen Curry ligt al een tijdje in de lappenmand en dus had de guard van de Golden State Warriors tijd om tijdens een wedstrijd zijn dochter op te zoeken. De schattige Riley, die tijdens de voorbije NBA Finals regelmatig schitterde tijdens persconferenties, zette met haar papa een handshake in die intussen al bijna vijf miljoen keer bekeken werd.

?? Riley Curry ?? Steph Curry ?? pic.twitter.com/M6jKYNWRIW — NBA (@NBA) December 29, 2019

Luis Suarez

Tot slot, de kunsten van Luis Suarez. De Uruguyaan van FC Barcelona reisde in zijn vrije tijd af naar zijn thuisland voor de afscheidswedstrijd van Diego Forlan. In de eerste helft speelde Suarez als spits, maar na de pauze ging hij in doel staan. Met een geweldige redding op een schot van het feestvarken als gevolg. De wedstrijd eindigde op 6-6.

?? | Suarez was a goalkeeper during Diego Forlan's testimonial match. pic.twitter.com/OWbLXkZMsa — Barça Watch (@BarcaWatch) December 29, 2019