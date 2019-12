Paus roept op om niet te gsm’en tijdens het eten en met elkaar te spreken: “Zoals Jozef en Maria”

Paus Franciscus heeft gelovigen opgeroepen om tijdens het eten met elkaar te spreken en niet aldoor op de gsm te zitten. Daarvoor verwees hij tijdens zijn wekelijkse toespraak naar Jozef en Maria: “Ze baden, werkten en spraken met elkaar”, zei hij.

“Weten jullie hoe je met je gezin moet communiceren, of zijn jullie zoals die kinderen die tijdens het eten altijd maar aan het chatten zijn op hun gsm? Gezinnen waar het net zo stil is als in de mis, maar waar ze niet communiceren? We moeten opnieuw leren communiceren met elkaar. Vaders, ouders, kinderen, grootouders, broers en zussen… Het is een taak waar we vandaag mee moeten beginnen.”

Het is niet de eerste keer dat de paus uitvaart tegen smartphones. Eerder dit jaar zei hij op een school in Rome: “Telefoons zijn er om verbinding te maken, het leven is er om te communiceren. Bevrijd jezelf van de verslaving. Als je een slaaf van je gsm wordt, verlies je je vrijheid.”