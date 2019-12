Vrouw wil trouwen met moordenaar (die al getrouwd is): “Hij schrijft me elke dag vanuit de gevangenis”

Een vrouw zegt dat ze van plan is om te trouwen met de ‘speedboat killer’ Jack Shepperd. Maiko Tchanturidze is 25 jaar oud en leerde de Brit kennen terwijl hij op de vlucht was in Georgië nadat hij zijn Tinderdate vermoord had. Dat Shepherd al een vrouw heeft, houdt Tchanturidze niet tegen.

Volgens Maiko Thanturidze schrijft Jack Shepperd haar dagelijks vanuit de cel. “We willen een familie beginnen”, zegt ze aan de Daily Mirror. “Ik hoop dat hij zo snel mogelijk vrijgelaten wordt. We hebben gesproken over trouwen en kinderen. We zullen zien wat de toekomst brengt.”

De twee leerden elkaar kennen in Tbilisi, de hoofdstad van Georgië, toen de jonge vrouw aan het wandelen was met haar hondje. Shepherd sprak haar aan, maar verzweeg de waarheid over waarom hij al tien maanden in Georgië woonde. Pas twee dagen voor hij zichzelf aangaf bij de politie, stuurde hij haar een videoboodschap met de waarheid.

Bootje op de Thames

En die waarheid is best hard. Shepherd had in 2015 een Tinderdate gehad met een vrouw, Charlotte Brown, in Londen. Ze waren gaan eten en later met een speedbootje over de Thames gevaren. Alleen deed hij dat dubbel zo snel als toegelaten. Mogelijk liet de man het stuur aan de vrouw, waarop zij een halfgezonken steen raakte, waardoor de boot kapseisde. Shepherd overleefde, zijn date stierf later in het ziekenhuis.

Charlotte Brown stierf toen de speedboot kapseisde. Foto: RR

Toch was er meer aan de hand. De webdeveloper werd veroordeeld voor moord door grove nalatigheid omdat er grote problemen waren met de boot. Onder meer de reddingsvesten waren verstopt en er waren ook problemen met het stuur en andere technische mankementen. Shepherd werd uiteindelijk veroordeeld tot zes jaar cel. “Maar nadat hij alles uitlegde en ik het vonnis en andere teksten gelezen heb, geloof ik echt dat het een tragisch ongeluk was”, zegt Maiko. “Tuurlijk is het erg dat Charlotte stierf, maar het was een ongeluk.”

Maiko zegt nu dat ze ooit met hem wil leven in Georgië, maar als dat niet lukt ze bereid is om met hem naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen. Eén probleempje nog: kort na de dood van Charlotte trouwde de man met een andere vrouw. “Maar ik maak me zorgen om hem”, zegt Maiko nog. “De gevangenis is geen plek waar hij zijn leven wil doorbrengen. Niet dat hij klaagt, maar we zien allebei af.”