Jumbo doet het “ruim beter dan verwacht” in België

De omzetbijdrage van de eerste Jumbo-winkels in ons land is “ruim boven verwachting”. Dat blijkt uit omzetcijfers die de Nederlandse supermarktketen maandag heeft vrijgegeven. De Belgische winkels verkochten 50 procent meer dan gepland.

De Nederlandse supermarktketen Jumbo landde dit najaar in België met drie winkels. Die entree op de Belgische markt is “bijzonder succesvol verlopen, met veel positieve klantreacties en omzetten die ver boven verwachting liggen”, aldus de groep in een persbericht. Concreet lag de omzet 50 pct hoger dan verwacht, klinkt het bij de supermarktgroep.

De omzet van Jumbo - goed voor in totaal zowat 670 supermarkten en de op één na grootste supermarktketen van Nederland - steeg in 2019 met ruim een miljard euro of 14 procent tot 8,432 miljard euro. De omzet van de totale groep bedroeg 8,682 miljard euro.

Jumbo bevestigt dat het van plan is in 2020 12 tot 15 nieuwe winkels te openen in België. Eerder zei het Nederlandse familiebedrijf dat het binnen de vijf jaar ruimte ziet voor honderd winkels in Vlaanderen.

