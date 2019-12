Gewapende man probeert winkel te overvallen, maar aan zo veel weerwerk had hij zich niet verwacht

Een overval in Sint-Petersburg is voor deze man totaal niet van een leien dakje verlopen. Toen de man op kerstdag een smartphonewinkel binnenstormde met een pistool en een granaat, waren een medewerker en manager van de zaak niet zinnens om hem zomaar zijn gang te laten gaan. In plaats daarvan grepen ze moedig in: ze konden zijn pistool afpakken en verdreven hem met behulp van een brandblusapparaat.