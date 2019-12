Bestuurder (22) onder invloed van lachgas crasht op rotonde in Wilrijk

Wilrijk - In het Antwerpse district Wilrijk is in de nacht van zondag op maandag een wagen gecrasht op de rotonde aan de Valaarstraat. Dat zegt de lokale politie. De 22-jarige bestuurder voelde zich onwel. Vermoedelijk was hij onder invloed van het sinds kort in Antwerpen verboden lachgas, want een getuige zag hoe een van de drie inzittenden een fles lachgas in de struiken wierp na het ongeval.

Het ongeval gebeurde maandagochtend rond 2.30 uur. De bestuurder van een Renault Clio negeerde de rotonde volkomen en reed er rechtdoor, over de begroeiing heen. De wagen raakte zwaar beschadigd en moest worden getakeld, de bestuurder moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Twee andere inzittenden van de wagen bleven ongedeerd.

De politie trok na het ongeval het rijbewijs van de bestuurder met onmiddellijke ingang in voor vijftien dagen. Mogelijk riskeert hij nog een zwaardere straf. Een getuige zag hoe een van de inzittenden een fles lachgas weggooide na de crash en de politie vond de fles daar ook terug, met aanwijzingen dat ze recentelijk was gebruikt. Het oneigenlijk gebruik van lachgas - als verdovend middel - is sinds kort verboden in Antwerpen, omdat het stadsbestuur de strijd wil aanbinden met de overlast die het steeds meer veroorzaakt.