Rieten dak van hutje aan zomerbar in Bilzen vat vuur door afgestoken vuurpijl

Bilzen - Door een afgestoken vuurpijl brak er maandagochtend brand uit aan een deel van het rieten dak van een hutje van de zomerbar Baouzza in Bilzen. Rond 0.15 uur kwam de oproep van op de Calvarieberg binnen voor de brandweer van de hulpverleningszone Oost-Limburg.

De zomerbar is momenteel uiteraard verlaten. Er raakte niemand gewond. De lokale politie van de zone Bilzen-Riemst-Hoeselt onderzoekt de zaak. Uit vaststellingen bleek dat het vuurwerk van op een afstand van 65 meter was afgestoken. Door wie is nog onduidelijk. Bij aankomst van de politie was er niemand meer, enkel nog sporen van het vuurwerk. De brandweer van Bilzen had het vuur snel onder controle.