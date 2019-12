Liedjesschrijver Neil Innes van Monty Python overleden

De Britse komiek en muzikant Neil Innes is op 75-jarige leeftijd overleden, zo hebben meerdere Britse media maandag gemeld. Hij is vooral bekend van zijn werk met Monty Python.

Neil Innes werd op 9 december 1944 in Danbury (Essex) geboren. In 1966 richtte hij de Bonzo dog doo-band op die een hit had met ‘I’m the urban spaceman’.

In de jaren zeventig geraakte hij alsmaar meer betrokken bij het Britse humorcollectief Monty Python. Hij leverde een bijdrage aan songs en sketches, en dook op in films als ‘Monty Python and the holy grail’ en ‘Life of Brian’. Hij schreef muziek voor albums als ‘Monty Python’s previous record’ en ‘The Monty Python matching tie and handkerchief’.

Hij zou ook de man zijn die floot in het liedje ‘Always look at the bright side of life’.

Toen er een punt kwam achter Monty Python ging Innes scheep met Eric Idle van Monty Python om onder andere onder de titel ‘The rutles’ een plaat en film als pastiche op The Beatles te maken. In de film speelde hij de rol van Ron Nasty, die John Lennon moest voorstellen.

Met Terry Gilliams, eveneens uit Monty Python, maakte de man ‘Jabberwocky’ en met Terry Jones ‘Erik the viking’. Vorig jaar tourde Innes nog met de Bootleg Beatles.

De muzikant stierf onverwacht in de nacht van zondag op maandag.