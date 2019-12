U heeft beslist: dit is ons “Elftal van het Decennium”

De kieskantoren zijn gesloten, de stemmingen zitten erop. U heeft beslist: dit is het ‘Elftal van het Decennium’ in de Jupiler Pro League. En we kunnen niet anders dan zeggen: wat een droomploeg!

(lees verder onder de foto)

Thibaut Courtois (RC Genk)

Huidige leeftijd: 27

Dit decennium in België: 45 matchen voor Genk

Belgisch Palmares dit decennium: 1x kampioen met Genk

Thibaut Courtois heeft veel bijnamen. Tarantula omdat hij met 8 poten zoveel ballen stopt, Schildpad omdat hij altijd zo rustig is. De keeper kende zijn doorbraak als tiener begin dit decennium bij RC Genk. In 2011 werd hij kampioen met de Limburgers nadat hij in de titelmatch tegen Standard (1-1) drie cruciale supersaves deed. Courtois werd meteen keeper van het jaar en trok voor 9 miljoen euro naar Chelsea, dat hem uitleende aan Atlético.

Thomas Meunier (Club Brugge)

Huidige leeftijd: 28

Dit decennium in België: 198 matchen voor Club (20 goals,22 assists)

Belgisch palmares dit decennium: 1x beker met Club

Eerst weggestuurd bij de jeugd van Standard, werkte daarna in een fabriek die auto-onderdelen maakte, was postbode en voetbalde bij derdeklasser Virton toen Club Brugge hem daar in 2011 wegplukte voor 100.000 euro. Op Youtube waren veel mooie goals van hem te zien, want hij was toen nog spits. In Jan Breydel werd Meunier omgeturnd tot rechtsback die zowel een beker als titel veroverde, alvorens voor 7 miljoen naar PSG te gaan.

Vincent Kompany (Anderlecht)

Huidige leeftijd: 33

Dit decennium in België: 11 matchen voor Anderlecht

Belgisch palmares dit decennium: /

Here’s to you Vincent Kompany, Anderlecht loves you more than you will know. Vincent Kompany speelde in dit decennium amper 11 matchen voor Anderlecht, maar onlangs klonk zijn song keihard in het Lottopark. Na 10 jaar terugkeren naar RSCA als speler-manager was genoeg om iedereen in vervoering te brengen. En zelfs al zijn de resultaten nog niet top, als Vince The Prince meespeelt als defensieleider steekt hij er met kop en schouders bovenuit.

Kalidou Koulibaly (RC Genk)

Huidige leeftijd: 28

Dit decennium in België: 92 matchen voor Genk (3 goals, 5 assists)

Belgisch palmares dit decennium: 1 x beker met Genk

Bij het Italiaanse Napoli is hij uitgegroeid tot een iconische strijder tegen racisme, maar het was bij RC Genk dat dat Senegalees naam maakte. De Limburgers haalden hem voor 1,30 miljoen weg bij Metz en in de Luminus vormde hij een ondoordringbare muur met Kara Mbodj. Agressief, sterk met de kop, duelkracht, snelheid en ook nog een goeie pass. Geen wonder dat Napoli zo’n 7 miljoen voor hem betaalde. Ondertussen is hij er 75 miljoen waard.

Foto: Photo News

Youri Tielemans (Anderlecht)

Huidige leeftijd: 22

Dit decennium in België: 185 matchen voor Anderlecht (35 goals, 31 assists)

Belgisch palmares dit decennium: 2 x kampioen met Anderlecht

Met 25 miljoen euro nog steeds de duurste uitgaande transfer ooit uit België. Debuteerde als 16-jarige en werd de jongste Belg ooit in de Champions League. Niet de snelste, maar zelden geblesseerd, balvast, goeie vista en pass én een keihard schot. Scoorde tegen KV Oostende kanonskogels zowel met links als met rechts. Was goed voor 2 titels toen hij naar Monaco verhuisde. Maakt ondertussen het mooie weer bij Leicester City.

Axel Witsel (Standard)

Huidige leeftijd: 30

Dit decennium in België: 63 matchen voor Standard (15 goals, 11 assists)

Belgisch palmares dit decennium: 1 beker met Standard

In 2009 brak hij nog het been van Wasilewski, maar iedereen kent Axel Witsel toch vooral als sterke balvaste middenveld. In het seizoen 2010-2011 toen de Rouches de beker wonnen en vice-kampioen werden was hij ook erg beslissend met 12 goals en 6 assists. Pas later bij Benfica, Zenit, het Chinese Tianjin en nu Dortmund werd hij die sierlijke controlerende middenvelder die amper balverlies lijdt. Weinig Belgen verdienden zo goed als hij.

Foto: BELGA

Kevin De Bruyne (RC Genk)

Huidige leeftijd: 28

Dit decennium in België: 89 matchen voor RC Genk (19 goals, 34 assists)

Belgisch Palmares dit decennium: 1x kampioen met Genk

Eén van de meest begenadigde voetballers ooit in onze competitie. Zo niet de meest begenadigde, want De Bruyne heeft het potentieel om de Gouden Bal te winnen. Begon als jeugdspeler van Gent, maar ontbolsterde bij Genk hoewel hij zich daar niet goed voelde bij zijn gastgezin. In het Genkse kampioenenjaar 2011 sukkelde hij met klierkoorts, maar zijn aandeel was niet te onderschatten. Heel België wou hem, maar Chelsea haalde hem voor 10 miljoen. Na omzwervingen nu de beste middenvelder ter wereld bij Man City.

Hans Vanaken (Lokeren/Club Brugge)

Huidige leeftijd: 27

Dit decennium in België: 90 matchen voor Lokeren (20 goals, 21 assists), 230 matchen voor Club (66 goals,53 assists)

Belgisch Palmares dit decennium: 1 beker met Lokeren, 2 titels met Club

Een valse trage. Hij is niet de snelste van het pak, maar hij ziet alles drie keer sneller dan de rest. Debuteerde met Lokeren op Anderlecht en was toen direct goed voor twee doelpunten in de 2-3 zege. Anderlecht wou hem, maar Club Brugge sloeg toe voor 4 miljoen. Vanaken is bij blauw-zwart ondertussen de draaischijf met goals en assists. Hij kan in Jan Breydel een icoon worden zoals Jan Ceulemans, want de spelverdeler lijkt niet geneigd snel te vertrekken.

Ivan Perisic (Club Brugge)

Huidige leeftijd: 30

Dit decennium in België: 69 matchen voor Club (27 goals, 17 assists)

Belgisch palmares dit decennium: /

Op zijn kuit staat een kip getatoeëerd. Kwam in 2009 als een kip zonder kop aan bij Roeselare, maar verhuisde snel naar Club Brugge. Met zijn dribbels op de flank werd de Kroaat daar snel heel belangrijk. In het seizoen 2011-2012 werd Ivan de Verschrikkelijke Belgisch topschutter met 22 goals en daarna trok hij voor bijna 6 miljoen naar Dortmund. Perisic speelde in 2018 nog de WK-finale met Kroatië en draait nu mee bij Bayern München.

Foto: BELGA

Dieumerci Mbokani (Standard/Anderlecht/Antwerp)

Huidige leeftijd: 34

Dit decennium in België: 17 matchen voor Standard (6 goals, 4 assists), 69 matchen voor Anderlecht (43 goals, 15 assists), 60 matchen voor Antwerp (33 goals, 18 assists)

Belgisch palmares dit decennium: 2 x kampioen met Anderlecht

De goddelijkheid zit in zijn naam vervat. Dieu is alomtegenwoordig en dat blijkt uit het feit dat hij de enige in dit elftal is die voor drie Belgische clubs speelde de afgelopen tien jaar. Daarin was hij goed voor 82 doelpunten: 33 voor Antwerp, 43 voor Anderlecht, 6 voor Standard. Bij The Great Old lijkt de rijpere Mbokani zelfs nog beter dan vroeger: kracht, torinstinct, techniek. Tussendoor voetbalde de Congolees voor Dynamo Kiev, Monaco, Wolfsburg, Norwich en Hull, maar nergens voelt hij zich zo goed als in ons land.

Romelu Lukaku (Anderlecht)

Huidige leeftijd: 26

Dit decennium in België: 72 matchen voor Anderlecht (28 goals, 14 assists)

Belgisch palmares dit decennium: /

Nog steeds maar 26 jaar terwijl hij al een eeuwigheid lijkt mee te gaan. Debuteerde in 2009 als 16-jarige bij Anderlecht tijdens de titeltestmatchen tegen Standard. In zijn eerste volledige seizoen werd hij als 16-jarige aanvaller zelfs topschutter met 15 goals. Niet altijd de meest verfijnde, maar o zo efficiënt. Een natuurkracht die tot aan het doel raast. Met een transfersom van 84 miljoen - betaald door Man United aan Everton in 2017 -is hij trouwens de duurste vogel in dit elftal. Maakte onlangs de 250ste goal uit zijn carrière bij Inter.