Spelletje ‘familieraad’ op Kerstmis krijgt onverwachte wending: “Van welke dag droomt iedere vrouw?”

Een spelletje ‘familieraad’ tijdens een kerstfeestje in de Amerikaanse staat North Carolina kreeg plots een onverwachte wending voor Kiana Myrick. De jonge vrouw kreeg plots nogal bizarre quizvragen van Joshua Powell, de man waarmee ze samen is sinds de middelbare school. “Hoe zou je deze zin vervolledigen”, klonk de laatste vraag van haar geliefde. “Wil je met me trouwen?”