Op het trainingsveld van Manchester City liepen maandag niet één, maar twee De Bruynes rond. Kevin De Bruyne (28) nam zijn zoontje Mason mee naar de training en dat leverde vertederende beelden op.

Afgelopen zondag was onze landgenoot nog de matchwinnaar bij Manchester City. Met een doelpunt en een assist trok hij de Citizens over streep tegen Sheffield United in de 2-0 overwinning.