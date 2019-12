Nederlandse vissers op weg naar Oostende redden 21 bootvluchtelingen: “Kinderen waren al bijna onderkoeld”

Nederlandse vissers voeren zondag nabij de Franse kuststad Duinkerke, toen ze van de Franse kustwacht een oproep kregen over bootvluchtelingen die in de penarie zaten. De vissersboot - die op weg was naar Oostende - ging eropaf en lokaliseerde het piepkleine, zinkende bootje na 45 minuten. “Het was hartstikke donker”, aldus machinist Jacob Woord. “We wisten niet wat we gingen aantreffen.” De vissers ontdekten 21 bootvluchtelingen, onder wie een baby. “De jongere kinderen waren al bijna onderkoeld.”

De bootvluchtelingen - die zelf zeiden uit Irak te komen - kregen een warm plekje en koffie op de vissersschuit Z-182 ‘Hennie’ om op te warmen. “Ze waren zo blij met ons. We hebben gewoon praktisch hun leven gered”, getuigt Woord in De Telegraaf.

Dertig minuten nadat de vissersboot de vluchtelingen uit hun zinkende vaartuig had gered, kwam de Franse kustwacht ter plekke. De Franse autoriteiten namen de drenkelingen mee.

“We hebben gedaan wat we moesten doen”, zegt Woord, die nog steeds natrilt van het avontuur, maar zich geen held voelt. “Dat er nu zoveel aandacht voor komt, hadden we niet verwacht, maar dat is natuurlijk wel hartstikke mooi!”