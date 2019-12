Van de ruzie tussen Dries Mertens en Kat Kerhofs tot de beker bier op Gert Verhulst: dit zijn de meest bekeken video’s van 2019

Gert Verhulst die een beker bier op zijn hoofd kreeg, was de best bekeken video van 2019. Video: Het Nieuwsblad

Meer dan ooit maken en delen we video’s op het internet, en dat levert uiteraard ook steeds meer opmerkelijk beeldmateriaal op. Onze videoredactie keerde even terug in het archief en verzamelde de tien meest bekeken filmpjes het van het afgelopen jaar. Het leverde een zeer gevarieerde lijst op.

10. Wat de populairste seksspeeltjes zijn? “Bij vrouwen is dat een pinguïn”

Een seksspeeltje als geschenk op Valentijn: volgens Ann van seksshop/eroticashop Erotische Verbeelding moet dat zeker mogelijk zijn. Onze videoreporter ging voorafgaand op het feest van de liefde eens polsen welke pikante speeltjes in trek zijn. De populairste onder de hoop? “Een pinguïn.”

9. Nederlandse vader met vijf kinderen wachtte jaren in kelder op het einde der tijden

Het ‘spookgezin’ in het Nederlandse Ruinerwold werd midden oktober prompt wereldnieuws. De politie trok toen op onderzoek nadat een 25-jarige jongeman uit een boerderij was verdwenen en compleet verward in een café was opgedoken. Bij aankomst troffen de speurders in de kelder een bedlegerige man aan en zijn vijf kinderen, allemaal totaal verwaarloosd. Ze leefden zelfvoorzienend met een groentetuin en een geit. Jozef B., de 58-jarige klusjesman die het pand verhuurde, werd meteen aangehouden. Enkele dagen later gebeurde hetzelfde met de vader van de vijf kinderen. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik, mishandeling en vrijheidsberoving van vijf kinderen.

8. Influencer post foto van populair bos op Instagram, maar wordt betrapt door eigen zus: “Dat is onze tuin”

Een jongedame had de internationale media flink beetgenomen met een foto op Instagram. De dame claimde dat ze poseerde in een bos dat erg populair is onder influencers, maar daar bleek helemaal niks van aan. Haar zus onthulde dat het simpelweg om de tuin van de dames ging, maar intussen had ze toch al mooi haar slag thuis gehaald.

7. Documentaire over Maddie McCann doet oude piste weer bovenkomen

De zoektocht naar Maddie McCann, het Britse meisje dat op 3 mei 2007 verdween tijdens een vakantie met het gezin in Portugal, blijft beroeren. Vooral een Netflix-documentaire bracht dit jaar de zaak opnieuw onder de aandacht. In ‘The disappearance of Madeleine McCann’ vraagt een ex-speurder om het DNA-materiaal, dat destijds in het appartement gevonden werd, met de nieuwste technieken te onderzoeken. Vooral het feit dat haar DNA-materiaal opdook in een auto die haar ouders drie weken na haar verdwijning pas huurden, doet hem denken dat er iets niet juist zit.

6. Kobe Ilsen en Viktor Verhulst bouwen (serieus) feestje op Tomorrowland Winter

Dit jaar vond de eerste editie plaats van Tomorrowland Winter, in het Franse skigebied Alpe d’Huez. Met dagelijks 25.000 festivalgangers werd het onmiddellijk een succes. Ook Kobe Ilsen en Viktor Verhulst konden daaraan bijdragen. Zij mochten als duo een dj-set brengen op het podium van de Moose Bar. “We willen ons best doen om de mensen het volledig naar hun zin te maken.”

5. Doorschijnende jurk van Nederlandse prinses Amalia steelt de show

Ook bij het Nederlandse koningshuis is er een prinses die furore maakt. Daar weet prinses Amalia zowel bij de Nederlandse als zelfs de Duitse pers de show te stelen. Tijdens de jaarlijkse zomershoot deed ze dat met een bruinachtig kleedje met doorschijnende randjes aan schouders en buik.

4. Koning Filip met hele gezin op Te Deum

Ook ons koningshuis kon op veel bekijks rekenen. Toch zijn het niet de fratsen van prins Laurent tijdens de nationale feestdag of de verjaardagsspeech van prinses Elisabeth die de kroon spanden. Wel koning Filip, koning Mathilde en hun kinderen die samen het Te Deum bijwonen in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal in Brussel. Een mooi familiemoment dat velen niet wilden missen, getuige het enorme publiek dat kwam opdagen.

3. Bizar: koppel ontdekt ‘graspuist’ in hun tuin na zware regenval en besluit die open te prikken

De 54-jarige Yvette McKinney uit het Engelse Harrogate wist niet wat ze zag toen ze afgelopen zomer in haar tuin keek. Daar was door hevige regenval een grote ‘graspuist’ ontstaan. Haar echtgenoot Charles besloot met een riek de ‘puist’ open te prikken, wat zowel bevredigende als grappige gevolgen opleverde.

2. Onbekende filmt hoe Kat Kerkhofs en Dries Mertens ruziën op strand, maar Kat laat zich niet kennen

Kat Kerkhofs heeft honger, maar Dries Mertens wil liever op het strand blijven liggen. Het bleek de aanzet voor een ruzie die razendsnel viraal ging op sociale media. Kerkhofs plaatste de beelden van de naar eigen zeggen “onbelangrijke discussie” ook op haar eigen Instagram-account.

1. Gert Verhulst krijgt beker bier naar hoofd gegooid tijdens optreden Gentse Feesten, en hij reageert meteen

Ondanks al het nieuws rond het nieuwe baasje van Samson, is het toch een ander filmpje met Gert Verhulst dat de lijst domineert. Jelle Cleymans bracht tijdens de Gentse Feesten zijn ‘El Bandido’s’ mee naar de Korenmarkt. Ook Gert Verhulst was tijdens het optreden van de partij, al bleek iemand uit het publiek daar niet zo blij mee. De televisiepersoonlijkheid kreeg prompt een beker bier op zijn hoofd gegooid, maar reageerde al even fluks… met een middelvinger.