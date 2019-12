Bruce en Nick werden slachtoffer van gaybashing in Gent: “Mag iedereen hier nog zichzelf zijn?”

Gent - “Pijnlijker dan de fysieke letsels die we opliepen, is het besef dat ons bestaan door sommigen wordt afgekeurd en afgestraft.”, zo reageren twee slachtoffers van gaybashing in Gent. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden twee holebi-jongeren in elkaar geslagen door drie daders. De Gentse lokale politie voert een onderzoek naar de feiten.

“Wij met z’n tweeën, op weg naar huis na een avondje stappen. Zij met z’n drieën, duidelijk op zoek naar geweld. Wij op de verkeerde plaats, op het verkeerde moment. Zij op stap met de verkeerde intenties”, zo kijken Bruce en Nick terug op de aanval die ze te verwerken kregen toen ze in de nacht van vrijdag op zaterdag om 3 uur langs de Sint-Baafskathedraal passeerden. Die hadden het volgens de slachtoffers niet begrepen op hun geaardheid. Zowel Bruce als Nick liepen zware verwondingen op. De daders vluchtten na de feiten richting het Zuid.

Gebroken neus

Nick en zijn vriend werden overgebracht naar het AZ Sint-Lucas, “Hij: neusfractuur, stuk van snijtand van de onderkaak rechts, snijwonde in de lip, kneuzingen diffuus in het gelaat. Ik: contusies en hematomen ter hoogte van het gelaat”, schrijft Nick in een brief die hij deelde op sociale media. “Pijnlijker dan de fysieke letsels die we opliepen, is het besef dat ons bestaan door sommigen wordt afgekeurd en afgestraft.”

Op de plek van de vechtpartij liggen enkele plassen bloed. Foto: IF

De politie werd op de hoogte gebracht en vermoedt inderdaad een geval van gay bashing. “Het onderzoek loopt. De daders zijn na de feiten weggelopen richting het Zuid”, zegt de politie. “Ze zijn voorlopig niet aangetroffen en we proberen hen te vinden.” Ze zullen ook nagaan of er camerabeelden zijn van het incident.

“Een daad tegen alle Gentenaars”

Het nieuws liet niemand onberoerd in Gent. Onder andere burgemeester De Clercq (Open-Vld) reageerde via Twitter: “Intriest en totaal verwerpelijk. Een laffe daad die ingaat tegen alles waar Gent voor staat”, klinkt het. “Voor de vrijheid jezelf te kunnen zijn. Deze daad tegen Nick & Bruce is dan ook een daad tegen alle Gentenaars.”

Ook Nick en Bruce hadden de impact van hun verhaal onderschat.“Wij zijn geëmotioneerd door de vele, lieve reacties die we kregen op ons verhaal”, klinkt het. “We hadden ook oprecht niet verwacht dat dit zo’n grote omvang ging krijgen. De steun die we krijgen komt uit onze omgeving en onbekenden, maar ook van politie.”

Daarnaast doen ze ook een oproep naar lotgenoten: “Veel LGBTQ+ mensen die slachtoffer zijn van zinloos geweld geven dit niet aan. Ze zijn misschien zelf beschaamd om erover te spreken. We wilden dit voorval niet stilzwijgen. Het is jammer dat mensen zich zouden schamen om dit aan te geven, laat staan dat mensen zich zouden beginnen beperken in hun eigen identiteit uit schrik voor agressie. We hopen dat dit net mensen sterkt om net wél 100 procent zichzelf te zijn en in het jammere geval van laffe agressie dan aangifte te doen zodat ze geholpen kunnen worden door de politie.”