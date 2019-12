Truitje van Vincent Kompany (voorlopig) het populairste tijdens de kerstactie van de Pro League

Bij de kerstactie van de Pro League kan je elk jaar bieden op gedragen truitjes van voetballers uit 1A en 1B. De opbrengst van de truitjesverkoop gaat naar Younited Belgium.

Bieden op truitjes van spelers uit 1B kan helaas niet meer: die veiling is intussen afgesloten. Voor de spelers uit 1A loopt de veiling 30 december om 21u af. Samen met andere unieke items en ervaringen kan je dus tot dan op https://matchwornshirt.com/proleague bieden op je favoriete speler. Younited Belgium stond vroeger bekend als de Homeless World Cup. De organisatie zet zich in voor kwetsbare personen op verschillende vlakken zoals huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving.

Het shirt van Vincent Kompany valt tot nu het meest in de smaak. Met een bod van 1650 euro staat de kapitein van Anderlecht momenteel bovenaan. Na hem volgt Club Brugge-doelman Simon Mignolet: voor een keeperstrui van de Rode Duivel betaal je 1600 euro. Zijn ploegmaat Hans Vanaken volgt op de derde plek met een bod van 1250 euro.