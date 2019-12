Prijzen van autokeuring gaan vanaf 1 januari omhoog in Vlaanderen

In het nieuwe jaar worden de prijzen voor de autokeuring opgetrokken, aangepast aan de index. Dat valt maandag te horen bij de bevoegde federatie Goca. Voor het rijexamen zijn er slechts enkele categorieën waar de prijzen worden aangepast.

De nieuwe tarieven staan op de website www.gocavlaanderen.be. Voor een basis autokeuring bijvoorbeeld betaalt men vanaf 1 januari 32,70 euro in plaats van 32,5 nu. De prijs voor de keuring van een lichte vracht- of kampeerauto stijgt van 36,7 naar 36,8 euro. Een technische herkeuring kost voortaan 13,10 euro (ipv 13 nu). De toeslag voor een laattijdige keuring blijft in de eerste maand onveranderd op 8,30 euro.

Voor het rijexamen zijn er slechts enkele categorieën waar de prijzen worden aangepast. Voor het theoretische en het praktijkexamen voor een personenwagen of motorrijbewijs verandert er bijvoorbeeld niets. Maar het praktijkexamen voor categorie C (vrachtwagen) of D (bus) wordt wel een euro duurder, tot 55 euro. Ook voor categorie G (landbouwvoertuigen) wordt de prijs van het praktijkexamen geïndexeerd, van 46 tot 47 euro.