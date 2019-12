Twee vloggers dringen binnen en filmen in huis van Marc Dutroux: “Om te voorkomen dat hij vrijkomt”

Twee vloggers, bijgenaamd Dirty en Les Stars du Net, zijn onlangs het oude huis van Marc Dutroux in Marcinelle binnengedrongen. Dat blijkt uit een video die ze vorige week op Facebook hebben gezet. “We doen dit niet om te choqueren, we willen gewoon voorkomen dat die man vrijkomt.”

De video duurt ongeveer een kwartiertje. Je ziet hoe de mannen zich via de garage een weg naar binnen banen en eerst naar boven gaan. “Het is niet makkelijk, want er ontbreken enkele treden”, zegt een van de twee vloggers. “Dit is de slechtste urban exploring (het verkennen van verlaten gebouwen, nvdr.) die we al gedaan hebben.”

Vervolgens gaan de vloggers naar de kelder waar Dutroux zijn slachtoffers gevangen hield en filmen ze de hele kamer uit alle mogelijke hoeken. “Kijk hoe klein het hier is. Ik wil huilen, ik voel me niet goed”, luidt het. “Hoe kan je een kind hier opsluiten?” Ondertussen worden de beelden uit de kelder afgewisseld met archiefbeelden uit de zaak-Dutroux. Met als laatste een herinnering aan het feit dat Dutroux tot levenslang werd veroordeeld.

De beelden lokten heel wat verontwaardiging uit, de twee vloggers probeerden - via hun manager Valentino Provenzano - hun motieven intussen uit te leggen. “Het was niet onze bedoeling om respectloos te zijn, we wilden niet choqueren. Als we dat toch gedaan hebben, willen we ons excuseren. Het enige wat we wilden, was iedereen - vooral de jongsten onder ons - eraan te herinneren welke gruwel Dutroux op zijn geweten heeft en waarom die man nooit mag vrijkomen. Ik zou willen dat mijn dochtertje later trots op me is omdat ik deze wantoestanden aan de kaak stelde.”

De video kan nog een gerechtelijk staartje krijgen. Het huis is privé-eigendom van de stad Charleroi en daar zijn ze niet te spreken over de stunt. “We doen ons best om gebouwen te beveiligen, zeker als ze zo symbolisch zijn als dit”, luidt het. “We gaan nu onderzoeken wat er exact gebeurd is en kijken of we een procedure kunnen starten.”

Het huis wordt in het voorjaar van 2021 gesloopt om plaats te maken voor een pleintje.

Bekijk hier de volledige video:

bekijk ook

Michel Lelièvre komt vervroegd vrij zonder enkelband