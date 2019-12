Kankerpatiënte raakt zwaar verbrand tijdens operatie en sterft

In Roemenië is een kankerpatiënte tijdens een operatie zwaar verbrand geraakt, door het gebruik van een ontsmettingsmiddel op basis van alcohol in combinatie met een elektrische scalpel. De 66-jarige vrouw overleed intussen aan haar verwondingen, zo maakte het Roemeense ministerie van Volksgezondheid bekend.

Het incident gebeurde op 22 december in het Floreasca hospitaal van Boekarest. De patiënte werd er geopereerd omdat ze leed aan pancreaskanker. Maar doordat het brandbare ontsmettingsmiddel in contact kwam met de scalpel, ontstond er een steekvlam en brandde de patiënte als een toorts, blijkt uit een getuigenverslag. Een verpleegster kon het vuur doven met een emmer water. Het slachtoffer was echter over 40 procent van haar lichaam verbrand.

Volgens de staatssecretaris voor Volksgezondheid Horatiu Moldovan hadden de chirurgen het gevaar van het ontsmettingsmiddel moeten kennen. Hij belooft een onderzoek naar het incident.

Het Roemeense gezondheidssysteem is bij de slechtste in de Europese Unie: het land spendeert het minste aan gezondheidsuitgaven per inwoner van alle EU-landen en kent ook de hoogste kindersterfte. De jongste dertig jaar, sinds de val van het communisme, werd er geen enkel nieuw ziekenhuis gebouwd in Roemenië.