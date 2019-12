Drugslaboratorium ontdekt na ontploffing

Oostende - In de Dokter Verhaeghestraat is zondagavond een kleinschalig drugslabo ontdekt. De eigenaar van het pand werd opgepakt voor verhoor, maar mocht weer beschikken.

Het drugslabo werd ontdekt nadat de brandweer een oproep had gekregen van een ontploffing in het huis. Bij de vaststellingen werd meteen duidelijk dat er meer aan de hand was. Er werden goederen en materiaal in beslag genomen om synthetische drugs te maken. Het zou gaan om een kleinschalig labo, waarbij het zondagavond mogelijk tijdens het experimenten fout liep. De eigenaar van het gebouw, die er al jaren niet meer woont, werd opgepakt en verhoord. Het is niet duidelijk of de man iets te maken heeft met de feiten. Buren zagen enkele mannen na de ontploffing vluchten. Mogelijk worden zij gezocht.

“Over wat er precies werd aangetroffen, wordt momenteel niet gecommuniceerd. De bewoner van het pand werd opgepakt, maar mocht na verhoor beschikken. Het opsporingsonderzoek naar de feiten loopt”, klinkt het bij het parket.