Raad van bestuur VRT stelt “externe raadgever” aan om “vertrouwen te herstellen”

Na bijna drie uur vergaderen heeft de raad van bestuur van de VRT maandagavond beslist om voorlopig geen definitieve beslissing te nemen in het aanslepende conflict tussen CEO Paul Lembrechts en directeur Media en Productie Peter Claes. Wel wordt een bemiddelaar aangesteld om de situatie te ontmijnen.

Er is nog niet meteen een oplossing in zicht voor de discussie aan de top van de VRT. De raad van bestuur is maandagavond na een extra vergadering tot de vaststelling gekomen dat “alle gedane inspanningen nog niet tot het verhoopte resultaat geleid hebben om tot een herstel te komen van het vertrouwen onder de leden van het directiecollege”. Om het conflict te ontmijnen, stelt voorzitter Luc Van den Brande nu Fabiaan Van Vrekhem aan als extern bemiddelaar.

Daarmee neemt de raad van bestuur dus nog geen definitieve beslissing in het conflict tussen CEO Paul Lembrechts en directeur Media en Productie Peter Claes. Het geruzie tussen de twee zorgt aan de top van de openbare omroep nochtans voor heel wat wrevel. Lembrechts drong enkele weken geleden aan op het ontslag van Claes en beriep zich daarvoor op steun van de andere leden van het directiecomité. De raad van bestuur ging echter niet in op de vraag, waardoor Lembrechts zijn directeur Media en Productie dan maar op non-actief zette. Dat blijft nu nog even zo.

Nieuwe raad van bestuur

Bemiddelaar Fabiaan Van Vrekhem is managing partner van de Accord Group en begeleidde in het verleden als headhunter de zoektocht naar een nieuwe CEO bij de VRT. Hij was het die met de naam van Paul Lembrechts op de proppen kwam en finaal ook besliste om Peter Claes niet te weerhouden voor de finale selectie potentiële nieuwe CEO’s. Aan diezelfde Van Vrekhem wordt nu gevraagd “in gesprek te treden met alle betrokkenen teneinde het vertrouwen onder hen te herstellen, dit alles in het belang van de VRT”.

Op die manier wordt de beslissing over het lot van CEO Paul Lembrechts en directeur Peter Claes verder uitgesteld en overgeheveld naar de nieuwe raad van bestuur, die eind januari wordt samengesteld. Die zal er overigens helemaal anders uitzien dan de huidige, want de raad is een afspiegeling van de verkiezingsuitslag. Vlaams Belang bijvoorbeeld, dat nu geen vertegenwoordigers heeft, krijgt straks twee zitjes in het twaalfkoppige orgaan. Ook is het onduidelijk of Luc Van den Brande straks nog voorzitter zal zijn.

De leden van de raad van bestuur onthouden zich van verdere commentaar en vragen “uitdrukkelijk” hetzelfde aan de gedelegeerd bestuurder en alle leden van het directiecollege.