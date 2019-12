New Delhi beleeft koudste decemberdag in 119 jaar

In de Indiase hoofdstad New Delhi is het maandag de koudste decemberdag in 119 jaar, terwijl een dikke mistlaag er voor slechte luchtkwaliteit en trein- en vluchtvertragingen zorgt. Een weerstation registreerde een maximumtemperatuur van 9,4 graden Celcius, terwijl die normaal in deze periode rond de 20 graden is.