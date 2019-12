Brand gesticht in bedrijf VR-Kade in Hasselt

Hasselt - Onbekenden hebben in de nacht van zondag op maandag brand gesticht in het bedrijf VR-Kader aan de Gouverneur Verwilghensingel in Hasselt. Dat bevestigde het parket van Limburg. De lokale politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) en het parket onderzoeken de zaak. In het bedrijf kunnen bezoekers virtual reality gamen.

Het vuur in het gebouw was vanzelf gedoofd, maar toch is er aanzienlijke materiële schade. De schade loopt in de tienduizenden euro. Het bedrijf opende amper zeven maanden geleden de deuren. Op acht plaatsen in het gebouw werden brandversnellers teruggevonden. Er is iemand binnengedrongen in het bedrijf, waarna er brand werd gesticht. Dat gebeurde maandagochtend rond 4 uur. Tv-schermen, headsets en ander materiaal voor virtual reality gaming raakten vernield.

Ook een viertal omliggende bedrijfjes in hetzelfde gebouw had schade door rook- en roetafzetting. De mensen van het gerechtelijk lab deden een uitgebreid sporenonderzoek.