Paul-José Mpoku en co. smullen van gouden steak in Dubai

Het ging er gezellig aan toe in het Nusr-Et Steakhouse in Dubai, zo blijkt uit Instagramfoto’s van Paul-José Mpoku. De middenvelder van Standard nam zijn broer Sambi Lokonga ook mee naar het etentje, tussen een hele hoop andere eersteklassespelers.

Net voor de winterstages genieten de voetballers de Jupiler Pro League nog van een korte vakantie. Paul-José Mpoku koos net als een handvol andere spelers voor Dubai als reisbestemming. Naast zijn broer Sambi Lokonga schoven ook ploegmaats Mehdi Carcela en Zinho Vanheusden mee aan tafel. Ook Ilombe Mboyo (KV Kortrijk), Ianis Hagi (Racing Genk) en ex-ploegmaat Razvan Marin, die nu voor Ajax speelt, waren erbij in het restaurant.

Het Nusr - Et Steakhouse in Dubai serveert exclusieve stukken steak. Het is een hotspot voor bekende voetballers die gewillig met eigenaar Nusret Gökçe op de foto gaan. Zo gingen onder meer Lionel Messi, Karim Benzema en Diego Maradona al eens uit eten bij het Turkse internetfenomeen.