Vuurwerkverkopers richten pijlen op regering voor dalende verkoop: “Nog drie jaar en dan is het gedaan”

Nieuwjaarsnacht is vuurwerknacht. Alleen geldt sinds dit jaar de regel dat je het niet zelf mag afschieten. En dat zullen de verkopers geweten hebben. Hun klanten blijven weg, hun omzet ook. “Ik vraag mij af of ik dit eindejaar mijn winkel wel had moeten opendoen”, zegt specialist Joeri Vangelabbeek. “Ik geef het nog drie jaar, dan is het in Vlaanderen helemaal gedaan met zelf vuurwerk afschieten in de tuin.” De Vlaamse regering spreekt dat niet tegen. “Laat vuurwerk over aan mensen die weten waar ze mee bezig zijn.”