“Kan u de verzendkosten nog betalen aub?”: maar liefst 8.500 meldingen van valse e-mails in één dag

8.500. Zo veel meldingen van phishingmails kreeg Safeonweb maandag, zo meldt VTM Nieuws. Dat zijn er meer dan dubbel zo veel als op een normale dag. De meeste meldingen gingen over berichten in naam van pakjesdiensten die vroegen om “niet betaalde verzendkosten” te betalen.

Safeonweb waarschuwde eerder deze maand al voor de valse e-mails. “De afgelopen dagen worden internetgebruikers bedolven onder een tsunami aan phishingberichten in naam van pakjesdiensten”, luidde het toen. “Omdat deze tijd van het jaar veel mensen effectief wachten op een pakje dat aan huis geleverd zal worden, is het uitkijken geblazen.”

De valse berichten werden onder meer in naam van Bpost en Post NL verstuurd en zien er op het eerste gezicht echt uit. Wie beter kijkt, zal echter opmerken dat de afzender niet echt Bpost of Post NL is en dat het referentienummer niet klopt.