Italiaan Devis Mangia volgt Ray Farrugia op als bondscoach bij Malta

Devis Mangia (45) is de nieuwe bondscoach van Malta. De voormalige bondscoach van de Italiaanse beloftenploeg ondertekent bij de voetbaldwerg een contract tot december 2023.

De 45-jarige Mangia heeft twee seizoenen achter de rug als hoofdtrainer bij het Roemeense Universitatea Craiova, waarmee hij in 2018 de Roemeense beker won. In 2011 zat hij enkele maanden op de bank bij de Italiaanse eersteklasser Palermo, nadien werd hij bondscoach van de beloften.

In de kwalificaties voor het EK van komend jaar eindigde Malta op de laatste plaats in groep F, met enkel één zege tegen de Faeröer op de teller. Farrugia was de opvolger van onze landgenoot Tom Saintfiet, die tussen oktober 2017 en april 2018 bondscoach van Malta was.