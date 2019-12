Kerststal beklad met ketchup en sigarettenpeuken in kindje Jezus gestoken: “Nu kuisen we het niet meer op”

Ieper - De kerststal aan de kathedraal van Ieper werd opnieuw gevandaliseerd, de derde keer al in enkele weken.

De kerstfiguren werden in de weken voor Kerstmis twee keer beschadigd in de nacht van zaterdag op zondag. De mannequinpoppen van Jozef en een paar herders werden omgestoten en in stukken getrokken. Tot twee keer toe werd de hoed van Jozef weggenomen. De leerlingen van het VTI herstelden de standplaatsen van de poppen en Jozef kreeg een muts op.

Tijs Catel (23) liep in de nacht van zondag op maandag rond 2 uur langs de kerststal en merkte dat er opnieuw vandalisme was gepleegd: “Toen ik dichter kwam, zag ik dat de figuren waren besmeurd met ketchup. De ledematen van kindje Jezus waren afgetrokken en op een paar plaatsen omgekeerd in de pop geduwd. In de gaatjes van de ledematen zaten sigarettenpeuken. Voor hetzelfde geld brandde de kerststal af. Ik hoop dat de dader gestraft wordt.”

“Waar blijft het respect?”

Vorig jaar was er amper vandalisme. “Niet te geloven. En nu moest kerstekind Jezus eraan. Waar blijf het respect?”, reageert Lieve Desodt, parochiaal assistente bij de pastorale eenheid Onze-Lieve-Vrouw van Vrede Ieper. “Dit is doelbewust, want de dader moest eerst ketchup halen. Ik heb geen extra pop liggen om het kerstekind te vervangen en nu kuisen we het niet meer op. De mensen mogen zien dat sommigen geen respect hebben. Misschien leggen we er nog een briefje bij. Ik doe aangifte bij de politie. Voor de volgende keer zullen we eens moeten nadenken en samenzitten met de stad. Het was een bewogen jaar voor de kerststal.”

Foto: ptb

Foto: ptb

Foto: ptb

De technische dienst van stad Ieper plaatst de stal en de pastorale eenheid zorgt voor de figuren. Burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) vroeg de politie eerder om verhoogde waakzaamheid. “We betreuren dit. Met de heraanleg van De Leet zullen er camera’s zijn met een ruime dekkingsgraad”, klonk het.