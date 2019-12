Een van de veiligste jaren in luchtvaart

Dit jaar vielen er 293 doden bij ongelukken met commerciële vliegtuigen, maar toch was 2019 een goed jaar voor de luchtvaart. Na 2013 en 2017 is het zelfs het veiligste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog, zo blijkt uit voorlopige cijfers van het Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (JACDEC). Het grootste deel van de slachtoffers stierf toen een Ethiopische Boeing 737 Max 8 in maart uit de lucht viel, waarbij alle 157 inzittenden om het leven kwamen. Na het ongeval kwam Boeing stevig onder vuur te liggen, want eind 2017 stortte er ook al een vliegtuig van hetzelfde type neer, en daarbij stierven alle 189 mensen aan boord van het vliegtuig. Uit voorzorg werden alle Boeing 737 Max-toestellen aan de grond gehouden. Vorig jaar stierven er nog 559 mensen tijdens vliegtuigongevallen.“De sterke daling van het aantal doden ten opzichte van 2018 is - met het risico om macaber te klinken - een gevolg van het aan de grond houden van de 737 MAX”, zegt Jan-Arwed Richter van JACDEC. Het langer in gebruik houden van dat type toestel zou “met grote waarschijnlijkheid” tot een nieuw ongeval hebben geleid, zegt Richter.