Winterse nachten kunnen erg onaangenaam worden als je een partner hebt die graag het deken inpikt. Dit hoogtechnologisch bed maakt daar - hopelijk binnenkort - komaf mee door mee te bewegen en te rollen tijdens de nachtrust. Het bed is bovendien zelfreinigend en dekt zichzelf. Helaas staat de geniale uitvinding nog niet helemaal op punt en is het dus nog even wachten voor producent Simba het bed op de markt brengt.