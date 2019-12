Militairen ingezet om Franse oesters te beschermen: dieven gingen al aan de haal met 25 ton

In Frankrijk woedt een heuse oesterdiefstalplaag. De voorbije maanden alleen al verdween zo’n 25 ton oesters met de noorderzon.

De dieven sloegen toe in het oesterbekken van Marennes-Oléron en gingen er sinds het begin van het seizoen al met 25 ton oesters aan de haal. Dat is vier keer meer dan in heel 2018. En de plaag blijft niet beperkt tot die regio: zowat elke Franse oesterstreek krijgt ermee te maken. Begin december gingen dieven in de Morbihan in één enkele nacht zelfs aan de haal met liefst 4,5 ton oesters. Wie achter de diefstallen zit, is vooralsnog een goed bewaard geheim. Al zoeken veel kwekers de daders bij malafide collega’s, want “oesters stelen vergt de nodige logistiek en je moet er ze ook kwijt kunnen op de parallelmarkt”.

Om de plaag te stoppen, worden nu zelfs patrouilles van gendarmes en hier en daar zelfs van militairen ingezet. Die moeten de oesterbanken in het oog houden, en dan vooral ’s nachts. Tegen volgend seizoen vestigen de kwekers hun hoop op ‘lokoesters met gps’, zodat bij een nieuwe diefstal de buit sneller op te sporen is. Enkele verzekeringsmaatschappijen dringen daar trouwens op aan.