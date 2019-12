Het sportjaaroverzicht, deel 1: “Vincent Kompany is de Kim Clijsters van het voetbal”

Het recept is “puur en simpel”, zou Pascale Naessens zeggen. Zet de drie ex-bondscoaches Gert Verheyen (49), Jean-Marie Dedecker (67) en José De Cauwer (70) rond een tafel, serveer hen wat excellente vis en een glaasje bubbels en laat hen het mes zetten in het voorbije én het komende sportjaar. Het resultaat? Iedereen zijn broek uit, behalve die van José. Vandaag deel 1, over voetbal, comebacks en… geld. “Kompany is de Kim Clijsters van het voetbal.”