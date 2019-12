Franse topauteur ‘ontmaskerd’ als pedofiel

De Franse literaire wereld staat in rep en roer nu auteur en Prix Renaudot-laureaat Gabriel Matzneff (83) in een nieuw boek van Vanessa Springora wordt ‘ontmaskerd’ als pedofiel. De schrijfster was 14 toen hun ‘relatie’ begon.

Al is ontmaskerd een groot woord, want de auteur heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij valt op tieners, jongens én meisjes. In de jaren 70, de hoogdagen van de seksuele revolutie, schreef hij een essay over zijn ‘amoureuze relaties’. In de roman Prunelle de mes yeux (Mijn oogappel) uit 1993 is Springora alias Vanessa S. zelfs het hoofdpersonage. In Le Nouvel Obs zegt ze daarover dat ze zich drie keer aangerand voelde – “Seksueel, literair en psychisch” – omdat iedereen uit haar omgeving haar in het boek herkende.

De ontmaskering brengt zelfs Bernard Pivot, hét gezicht van de Franse literaire kritiek, in verlegenheid. Niet alleen omdat hij Matzneff geregeld in zijn tv-programma Apostrophes aan het woord liet over pedofilie, maar ook omdat hij zich nu wegstopt achter de dooddoener “Het waren toen andere tijden”. En de auteur zelf? Die spreekt van een “vijandig, kwaadwillig en denigrerend” boek dat afbreuk doet aan “de schoonheid van de liefde die Vanessa en ik hebben beleefd”.