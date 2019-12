Wegen versperd door storm en sneeuw in Griekenland

De winter blijft delen van Griekenland in zijn stevige greep houden. Maandag ging de belangrijkste noord-zuid-autoweg ongeveer 40 kilometer ten noorden van Athene dicht wegens hevige sneeuwval. Talrijke andere belangrijke wegen waren enkel met sneeuwkettingen berijdbaar.

In het centrum van de hoofdstad heersten ijzige temperaturen. Het kwik daalde in het centrum van het land in de loop van de avond naar min 7 graden.

In talrijke regio’s op het vasteland en op sommige eilanden viel de stroom uit.

De kustwacht kondigde aan dat de meeste veerdiensten in de Egeïsche Zee dinsdag voor de tweede dag op rij niet zullen kunnen functioneren. Er werd voor maandagavond gevreesd voor windsnelheden van 10 tot 11 beaufort.

Het weerbureau waarschuwde dat de winterse temperaturen de twee komende dagen zullen aanhouden.

Het is de eerste koudegolf in Griekenland dit jaar. Tot Kerstmis schommelde het kwik in het zuiden van het land overdag nog rond twintig graden. Pas volgende week zou er een weersverbetering en temperaturen tot negentien graden komen.