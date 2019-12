Bejaard koppel beschuldigd van pedofilie in brief aan omwonenden: “Ik heb er hartkloppingen van”

Lummen -

De politie is een onderzoek gestart naar tientallen enveloppen die afgelopen weekend in Lummen verspreid werden. Daarop wordt een buurtbewoner beschuldigd van pedofilie. Volgens het parket is daar geen enkele aanwijzing voor. De bejaarde man en zijn vrouw reageren woedend. De verzender riskeert een veroordeling voor laster en eerroof.