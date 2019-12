Jonge crimineel ontsnapt onderweg naar gevangenis

Dendermonde - Een jonge crimineel uit Sint-Niklaas is tijdens zijn overbrenging naar de gevangenis in Dendermonde ontsnapt. Ismail B. wist aan zijn bewakers te ontkomen en kon geboeid de stad invluchten. “Hij is nog steeds niet gevat”, zegt woordvoerster Annelies Verstraete van het parket Oost-Vlaanderen.

Ismail B. was afgelopen donderdag door de onderzoeksrechter in Dendermonde aangehouden wegens diefstal en slagen aan een agent. Hij had in Hamme een taxichauffeur bestolen en had bij zijn arrestatie door de lokale politie een agent verwond. Ismail B. is een jonge twintiger die al een uitgebreid strafblad heeft. Hij staat bekend als “onverbeterlijk” en kwam al op jonge leeftijd in aanraking met het gerecht.