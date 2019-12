Minister Weyts wil meer herexamens in secundair onderwijs in strijd tegen “zesjescultuur”

Minister Ben Weyts (N-VA) wil weer meer herexamens in het secundair onderwijs in de strijd tegen de “zesjescultuur”, waarbij leerlingen die niet slagen vaak gedelibereerd worden voor tekorten. “Voor sommige leerlingen kunnen die bijkomende proeven heel nuttig zijn”, zegt hij. Maar het katholiek onderwijs blijft erbij dat scholen herexamens het best enkel bij hoge uitzondering gebruiken.